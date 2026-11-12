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12.11.2026 06:31:28
Bitdeer Technologies Group Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bitdeer Technologies Group Registered A hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Bitdeer Technologies Group Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,280 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 89,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 320,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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