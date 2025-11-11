Bitdeer Technologies Group Registered A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bitdeer Technologies Group Registered A hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 173,59 Prozent auf 169,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at