Bitfarms hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bitfarms hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1701,61 ARS. Im Vorjahresquartal waren -580,540 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Bitfarms hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,45 Milliarden ARS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,32 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at