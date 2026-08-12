Bitfarms stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bitfarms hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -774,91 ARS. Ein Jahr zuvor waren -57,440 ARS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Bitfarms mit einem Umsatz von insgesamt 42,87 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,20 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 51,39 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at