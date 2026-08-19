BitFuFu A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BitFuFu A hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat BitFuFu A mit einem Umsatz von insgesamt 42,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 62,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at