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23.11.2026 06:31:29
BitFuFu A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BitFuFu A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BitFuFu A ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 79,12 Prozent zurück. Hier wurden 37,7 Millionen USD gegenüber 180,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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