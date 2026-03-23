BitFuFu A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BitFuFu A lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BitFuFu A 0,140 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 101,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,2 Millionen USD umgesetzt.

BitFuFu A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,350 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 475,77 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 463,33 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at