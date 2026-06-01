BitFuFu A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BitFuFu A stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

BitFuFu A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at