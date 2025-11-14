BitFuFu A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BitFuFu A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BitFuFu A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 99,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 180,7 Millionen USD im Vergleich zu 90,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at