(RTTNews) - BitFuFu Inc. (FUFU), a Singaporean Bitcoin mining and digital asset mining services company, on Friday announced a surge in profit for its third quarter, led by fair value gain of digital assets, despite a significant drop in its revenue.

Net income attributable to ordinary shareholders for the quarter was $24.851 million, or $0.14 per share, compared to $11.543 million, or $0.07 per share, last year.

Adjusted EBITDA was $34.985 million, compared to $22.084 million in the third quarter of 2025.

Changes in fair value of digital assets climbed to $34.710 million from $9.906 million a year ago, reflecting the recovery in Bitcoin prices during the period.

Operating income was $30.099 million, as against $6.946 million in the prior year quarter.

The company's revenue for the period fell 79.1% to $37.731 million from $180.671 million in the previous year, due to the combined effect of a 38.0% year-over-year drop in the average Bitcoin price during the period, softening demand for cloud mining solutions, and the company's deliberate strategic optimization of deployed hashrate.

Self-mining production increased 48.3% to 258 Bitcoins, from 174 in the same period last year.

FUFU shares were trading at $1.0400, up 20.93 percent in the early hours on Nasdaq.