Bitget rückt Partnerprogramm in den Fokus und verwandelt Einfluss in Einkommen für Krypto-Entwickler

VICTORIA, Seychellen, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, macht auf sein Partnerprogramm aufmerksam, das Entwickler, Pädagogen und Krypto-Communities einen optimierten Weg bietet, um ihr Engagement in Einnahmen umzuwandeln. Das auf dem Geist von Web3 basierende Programm bietet großzügige Provisionen, gestaffelte Prämien und praktische Tools, mit denen Partner ihren Einfluss und ihre Kryptowährung ausbauen können. Das Partnerprogramm unterstützt von einzelnen Content- Entwicklern bis hin zu großen Web3-Communities alle Akteure und bietet ein intelligentes, skalierbares Modell zur Monetarisierung von Krypto-Einfluss.

Partner können bis zu 50 % Provision auf die Trading-Gebühren der von ihnen geworbenen Nutzer verdienen, wobei für Meilensteine und besonders erfolgreiche Partner zusätzliche Boni verfügbar sind. Das Programm ist sowohl für einzelne Content-Entwickler als auch für größere Krypto-Communities konzipiert und skalierbar. Echtzeit-Tracking, engagierter Support und Marketingressourcen bieten Partnern die erforderlichen Tools, um ihre Reichweite zu vergrößern und effektiv zu monetarisieren.

Als erste zentralisierte Börse hat Bitget im Jahr 2025 ein On-Chain-Partnerprogramm eingeführt und damit ein neues Maß an Transparenz und Kontrolle geschaffen. Das System nutzt On-Chain-Daten, um Empfehlungen zu überprüfen und Auszahlungen zu verfolgen, wodurch Spekulationen vermieden werden und Partner mehr Vertrauen in ihre Einnahmen haben. Partner können alle Vorgänge – von der Nutzung der Wallet bis hin zu Auszahlungen – mit Hilfe von Smart Contracts in Echtzeit überwachen.

Das Partnerprogramm ist auf das umfassende Ökosystem von Bitget abgestimmt, das Copy Trading, hochliquide Märkte, fortschrittliche API-Integrationen und lokalisierten Support umfasst. Dies erleichtert es Partnern, Kampagnen anzupassen, ihre Zielgruppen anzusprechen und mit der Plattform zu wachsen.

"Die Creator Economy im Kryptobereich wächst rasant, doch die Monetarisierung hält nicht immer Schritt", erklärte Vugar Usi Zade, COO bei Bitget. "Durch die Einführung von Partnerprämien in der Blockchain und die Bereitstellung von Tools für Entwickler jeder Größe verwandelt Bitget Einfluss in eine echte, skalierbare Einnahmequelle, ohne Tricks und ohne Hintertüren."

Mit erstklassigen Prämien, transparenter Nachverfolgung und einer On-Chain-Infrastruktur bietet das Partnerprogramm von Bitget einen neuen Ansatz für die Monetarisierung von Kryptowährungen. Entwickelt für Personen, die Dialoge fördern, Gemeinschaften gestalten und den Raum von Grund auf erweitern.

