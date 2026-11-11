BitGo A präsentierte Quartalsergebnisse

BitGo A hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,81 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,85 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at