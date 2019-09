BitHarp unangefochten im Bereich Hash-Rate für Krypto-Mining

TORONTO, 27. September 2019 /PRNewswire/ -- Der sich schnell entwickelnde internationale Markt für Kryptowährungen ist aktuell von der kürzlich erfolgten Einführung des Lyre Miner und des Harp Miner der BitHarp Group Limited (www.bitharp.com) begeistert, bei denen es sich um zwei außergewöhnlich designte Mining-Hardwares handelt. Anstatt sich nur auf hochprofitables und unerschütterlich technologie-affines Mining zu konzentrieren, wurden diese beiden Produkte geschaffen, um es Fans und Minern mit wenig Zeit zu ermöglichen, ihr Glück im Bereich Krypto-Mining zu machen.

Im Laufe der Jahre hat das Mining nach Kryptowährungen deutliche Verbesserungen erlebt. Dieser Bereich verfügte jedoch aufgrund des hochgradig technischen Hintergrundes über wenige bis keine Möglichkeiten für Menschen, die nicht technik-affin sind. BitHarp hat dies bereits dadurch geändert, dass zwei vorkonfigurierte Hardwares geschaffen wurden, die für eine unkomplizierte Krypto-Mining-Erfahrung lediglich angeschlossen werden müssen.

In weniger als einem Monat am Markt wurden der Lyre Miner und der Harp Miner bereits von vielen Normalnutzern ohne technischen Hintergrund verwendet, um eine gesunde Rendite zu erzielen. Dies ist durch die außergewöhnliche Hash-Power der Produkte möglich. Mit ihrem niedrigen Energieverbrauch von 600 W bzw. 2400 W gehören der Lyre Minder und der Harp Miner nun zur energieeffizientesten Mining-Hardware am Markt.

Der Lyre Miner und der Harp Miner können mit der folgenden Hash-Power für das Mining von Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Dash verwendet werden.

Lyre Miner: 335 TH/s für Bitcoin, 55 GH/s für Litecoin, 14 GH/s für Ethereum und 9 TH/s für Dash

Harp Miner: 2000 TH/s für Bitcoin, 300 GH/s für Litecoin, 75 GH/s für Ethereum und 50 TH/s für Dash

Die Mining-Hardware von BitHarp eignet sich wegen ihrer geringen Wärmeabgabe und wegen ihres niedrigen Geräuschpegels für den Heimgebrauch. Darüber hinaus benötigen der Lyre Miner und der Harp Miner anders als hunderte anderer Produkte am Markt nicht besonders viel Platz. BitHarp fährt aktuell eine 3-plus-1-Werbekampagne für beide Produkte, die am 02. Oktober endet.

Weitere Informationen über Lyre Miner und Harp Miner finden Sie unter https://www.bitharp.com/

Informationen zu BitHarp: BitHarp ist ein neuseeländischer Hersteller aus dem Bereich der Kryptowährungen und steht für Mining-Hardware mit hoher Leistung und Flexibilität, mit denen das Ziel verfügt wird, das Mining für Investoren leichter und rentabler zu gestalten.