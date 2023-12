Bitkom - IT-Fachkräftemangel erreicht erneutes Rekordhoch

Frankfurt (Reuters) - Der Fachkräftemangel in der deutschen Technologiebranche verschärft sich immer mehr.

Derzeit seien 149.000 Stellen unbesetzt, so viele wie noch nie, ergab sich aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Digitalverbands Bitkom. Das seien 12.000 Stellen mehr als der Rekordstand des vergangenen Jahres. "Der Mangel an IT-Fachkräften besteht in Deutschland unabhängig von Konjunkturzyklen und ist ein systemisches Problem der deutschen Wirtschaft", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Zu wenig Fachkräfte und zu viel Regulierung bremsen das digitale Deutschland."

Die 853 befragten Unternehmen äußerten sich pessimistisch zu den weiteren Aussichten. Eine Verschärfung der Situation befürchteten 77 Prozent der Firmen, das sind sieben Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Derzeit dauere es im Schnitt mehr als siebeneinhalb Monate, bis eine IT-Stelle besetzt werden könne. Aus diesem Grund setzten Unternehmen verstärkt auf Quereinsteiger, erläuterte Wintergerst. Denn für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter aus dem Ausland seien vielen Verantwortlichen die bürokratischen Hürden zu hoch.

