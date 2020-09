Bitkom fordert digitale Abstimmungen in Parlamenten

BERLIN (Dow Jones)--Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie hat der Digitalverband Bitkom volldigitalisierte demokratische Abstimmungen in Parlamenten gefordert. "Der Bundestag, die Landtage und das Europäische Parlament müssen auch in Krisenzeiten voll beschlussfähig bleiben", heißt es in einem Zehn-Punkte-Papier, das Schritte zum digitalen Staat beschreibt. Nötig seien dafür eine gesetzliche Grundlage sowie entsprechende Satzungsänderungen in Parteien in einer Form, die auch die Sicherheit gewährleiste.

Digitale Abstimmungen könnten auch zum Vorbild in der Unternehmenswelt werden. Insgesamt spricht sich die Bitkom für einen konsequenten digitalen Wandel in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aus. "Dabei geht es um mehr als Online-Portale und Homeoffice, sondern um die dahinterliegenden Verwaltungsprozesse, die von Grund auf digital und von den Anwendern her gedacht müssen", so das Positionspapier weiter. "Der Staat und alle seine Institutionen müssen ihre Lehren aus der Corona-Krise ziehen", betonte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Homeoffice für Staatsdiener

Neben einer Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zur Digitalisierung aller 575 Verwaltungsdienstleistungen bis 2022 müssten auch die Rahmenbedingungen für Smart Cities und Smart Regions geschaffen werden. Hierbei regt die Bitkom einen Schuldenschnitt für überschuldete Kommune an. Voraussetzung sei, dass sie den gewonnenen finanziellen Spielraum für die Digitalisierung nutzen. Um den Staatsdienst attraktiver zu machen, fordert der Verband flächendeckend Telearbeit: Homeoffice müsse für Ämter und Behörden der Standard werden.

Damit es bei der Nutzung verschiedener Systeme keine Brüche gibt, wünscht sich die Bitkom ein IT-Architekturboard, das die Standardisierung vorantreibt. Auch die Sicherheit spielt in dem Positionspapier eine wichtige Rolle: Die Verwaltung müsse mit Verschlüsselungstechnologien arbeiten, bei kritischen Anwendungen sollte zeitnah auf Quantencomputer-resistente Verfahren umgestiegen werden. Deutschland und Europa sollten aus Sicht der Bitkom dabei Vorreiter in den Schlüsseltechnologien Quantencomputer, Quantenkryptographie und Postquantenkryptographie werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2020 04:20 ET (08:20 GMT)