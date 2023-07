Bitkom: Junge Unternehmen unzufrieden mit Umsetzung der Startup-Strategie

BERLIN (Dow Jones)--Eine Mehrheit der jungen Unternehmen in Deutschland zeigt sich einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge unzufrieden mit der Startup-Strategie der Bundesregierung. Ein Jahr nach Vorstellung des Vorhabens, mit der die Regierung den Standort Deutschland für junge Unternehmen verbessern wollte durch mehr Wagniskapital, leichteren Zugang zur öffentlichen Vergabe oder die Förderung von Gründerinnen, haben sich die Versprechen nicht erfüllt. Aktuell geben die Unternehmen der Startup-Politik der Bundesregierung nur die Schulnote "ausreichend+" (3,7).

Gerade einmal jedes hundertste Startup (1 Prozent) bewertet demnach Deutschlands Startup-Politik auf der Schulnotenskala mit "sehr gut", 6 Prozent mit "gut". Demgegenüber sagen 22 Prozent, die Startup-Politik sei "mangelhaft" und 4 Prozent "ungenügend". 39 Prozent vergeben ein "Befriedigend", 18 Prozent ein "Ausreichend".

Mit der Startup-Strategie habe die Bundesregierung zwar rund 130 Einzelmaßnahmen aus verschiedenen Ministerien gebündelt und damit die Bedeutung von Startups für den Standort Deutschland unterstrichen. Aber "das Tempo bei der Umsetzung der Vorhaben muss in der zweiten Hälfte der Legislatur erhöht werden", forderte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Wichtig ist, dass ein kontinuierliches Monitoring der Umsetzung der Startup-Strategie erfolgt. Tatsächlich wurden bei einer Reihe wichtiger Maßnahmen zumindest die ersten Schritte getan, etwa bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung."

Deutlich skeptischer als noch vor einem Jahr schätzen die Gründer die Situation für Startups in Deutschland ein. So sagen nur 30 Prozent, die Situation habe sich in den vergangenen zwei Jahren verbessert, vor einem Jahr waren es noch 42 Prozent. Mit 30 Prozent geben aber ebenso viele an, dass sich die Lage verschlechtert hat, gegenüber gerade einmal 12 Prozent vor einem Jahr. Deutlich besser als die allgemeine Einschätzung fällt die Bewertung der Startups für ihre eigene Situation aus, wie Bitkom erklärte. So sagen 36 (2022: 40) Prozent, ihre Situation habe sich binnen zwei Jahren verbessert, nur 14 (19) Prozent sehen eine Verschlechterung.

Die Startups fordern eine Reihe von Maßnahmen der Politik, um die Bedingungen für Neugründer in Deutschland zu verbessern. Laut Bitkom sagen 83 Prozent der Startups, dass sie konkret davon profitieren würden, wenn es mehr und bessere Förderprogramme zur Zusammenarbeit von Startups und Mittelstand geben würde. Ebenso viele erwarten positive Effekte von einem vereinfachten, rechtssicheren Zugang zu öffentlichen Aufträgen. 81 Prozent halten ein digitales, behördenübergreifendes Portal für Verwaltungsleistungen für hilfreich.

