Bitkom: Markt rund um Smartphones erreicht 2024 neuen Höchstwert

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Markt für Smartphones, Apps und Mobilkommunikation wird 2024 nach einer Prognose des Digitalverbandes Bitkom auf 38,9 Milliarden Euro wachsen. Das sei ein neuer Höchststand, im Vergleich zum Vorjahresstand von 38,4 Milliarden Euro betrage die Steigerung 1,3 Prozent, teilte der Verband unter Verweis auf eigene aktuelle Berechnungen mit, die anlässlich des am Montag beginnenden Mobile World Congress in Barcelona veröffentlicht würden. Das Wachstum werde vor allem durch Investitionen in die Netzinfrastruktur und steigende Umsätze mit mobilen Telekommunikationsdiensten getrieben.

Sprach- und Datendienste machten mit 22,9 Milliarden Euro den größten Anteil aus. Das Segment wache in diesem Jahr voraussichtlich um 1,9 Prozent. Noch stärker nähmen die Investitionen der Netzbetreiber in die mobile Infrastruktur zu, die 2024 um 3,4 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro steigen würden. Hinzu kämen weitere Aufwendungen für Frequenzen, Gebäude und Bauarbeiten, die in diese Zahlen nicht eingerechnet seien. "Die Netze werden schneller und besser. Deutschland hat beim Netzausbau große Schritte nach vorn gemacht", sagte Bitkom-Präsidiumsmitglied Markus Haas. "Auch im Jahr 2024 werden die Investitionen in Deutschlands mobile Infrastruktur weiter steigen."

Mit den Smartphones selbst sollen nach den Berechnungen wie bereits im Vorjahr 11,4 Milliarden Euro umgesetzt werden. Der Absatz ziehe dagegen deutlich an: 2024 werden demnach mit 21,8 Millionen Geräten 8,4 Prozent mehr Smartphones verkauft als im Vorjahr, als es 20,1 Millionen Stück waren. "Smartphones sind für viele Menschen unverzichtbar geworden", konstatierte Haas. Die immense Bedeutung schlage sich 2024 in einem deutlichen Plus bei den Stückzahlen nieder. Der Durchschnittspreis pro Smartphone sinke 2024 auf 523 Euro von 567 Euro. "Günstige Einsteigermodelle gewinnen Marktanteile hinzu", erklärte Haas. Im App-Markt gibt es wieder leichtes Wachstum um voraussichtlich 2,0 Prozent auf 2,24 Milliarden Euro.

February 22, 2024 06:57 ET (11:57 GMT)