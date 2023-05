Bitkom-Umfrage: Jeder Fünfte nutzt in Deutschland ChatGPT

BERLIN (Dow Jones)--Rund ein Fünftel der Menschen in Deutschland hat bereits den Chatbot ChatGPT genutzt, der Künstliche Intelligenz (KI) einsetzt. Zudem kann sich jeder Vierte vorstellen, dies in Zukunft zu tun, wie eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab. Besonders hoch liegt das Interesse bei den Jüngeren. In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen hat bereits mehr als ein Drittel (37 Prozent) ChatGPT ausprobiert. Bei den Älteren herrscht mehr Zurückhaltung.

"Wir erleben gerade, wie Künstliche Intelligenz in unseren beruflichen und privaten Alltag einzieht. Viele Aufgaben werden sich künftig mit KI-Unterstützung einfacher, schneller und besser erledigen lassen. Deshalb müssen wir heute damit anfangen, jede und jeden dazu zu befähigen, diese Technologien einsetzen zu können", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Nutzung von ChatGPT ab. Verwenden bei den 30- bis 49-Jährigen ein Fünftel (20 Prozent) den Chatbot, sind es bei den 50- bis 64-Jährigen lediglich 18 Prozent. Bei den 65- bis 74-Jährigen sind es noch 12 Prozent und nur 2 Prozent bei den ab 75-Jährigen, wie Bitkom mitteilte.

Allerdings wird insgesamt von rund zwei Drittel der Befragten erwartet, dass ChatGPT und verwandte Anwendungen unser Leben verändern werden. 61 Prozent wünschen sich, dass mehr Wissen über KI-Anwendungen wie ChatGPT vermittelt wird, weil diese künftig zum Alltag gehören werden.

Dennoch haben viele Menschen auch Sorgen, wie Bitkom erklärte. So sagen 44 Prozent, dass KI-Anwendungen wie ChatGPT ihnen Angst machen. Bei den Jüngeren bis 29 Jahren waren dies allerdings nur 27 Prozent, bei den ab 65-Jährigen hingegen eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent.

Der Umfrage zufolge wollen 51 Prozent aller Deutschen, dass diese KI-Anwendungen in Schulen und Universitäten verboten werden, 41 Prozent befürchten, dass durch sie bestimmte Berufe nicht mehr benötigt werden.

May 31, 2023