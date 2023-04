Bitkom-Umfrage zeigt hohes Interesse an Nutzung von Smart Metern

BERLIN (Dow Jones)--Das Interesse der Verbraucher an Geräten zur genauen Bestimmung ihres Energieverbrauchs ist einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge gestiegen. Mehr als drei Viertel würden solche Geräte auch nutzen. In der Bitkom-Umfrage gaben 79 Prozent der Deutschen an, sie hätten gern einen intelligenten Zähler - einen sogenannten Smart Meter - an ihrer Heizung, der in Echtzeit anzeigt, wie viel Energie diese gerade verbraucht. Drei Viertel (74 Prozent) wüssten gern, welche Geräte in ihrem Haushalt wie viel verbrauchen, um so Stromfresser identifizieren zu können. Zudem geht für 78 Prozent der Deutschen die Energiewende zu langsam.

"Damit die Energiewende gelingt, müssen der Verbrauch fossiler Energien massiv gesenkt und die Energieeffizienz insgesamt gesteigert werden. Die Menschen in Deutschland können und wollen ihren Teil dazu beitragen - brauchen aber praktische Hilfestellung und Unterstützung", sagte Matthias Hartmann, Mitglied des Bitkom-Präsidiums. Die Bundesregierung plant den beschleunigten Einbau von solchen Smart Metern, mit denen Verbrauchern ihren Stromverbrauch besser kontrollieren können und die durch ihre digitale Vernetzung einen Betrag zur Netzstabilität leisten sollen. Das Gesetz soll am Freitag vom Bundestag verabschiedet werden.

Mit Blick auf diese anstehende Abstimmung über die Digitalisierung der Energiewende sagte Bitkom, dass die geplante Beschleunigung des Einsatzes von Smart Metern gut und wichtig sei. "Smart Meter sind Grundvoraussetzung für die Energiewende - und sie bieten Privathaushalten wertvolle Einblicke in ihren tatsächlichen Verbrauch", sagte Hartmann. Laut Umfrage würden 61 Prozent der Deutschen digital vernetzte Messgeräte für Strom nutzen. Im Jahr 2020 waren es einer früheren Bitkom-Umfrage zufolge lediglich 36 Prozent und 45 Prozent im Jahr 2021. "Mit einem Smart Meter Gateway kann jeder Haushalt etwa per Smartphone-App genau erkennen, wann wo wie viel Strom verbraucht wird", sagte Hartmann.

Solchen vernetzen Messgeräten bilden laut Bitkom die digitale Infrastruktur für das Energiesystem der Zukunft.

"Als digitale, vernetzte Messgeräte sorgen sie für Netzstabilität, um die volatile Einspeisung von Strom aus Wind und Sonne und zugleich hohe und wechselhafte Verbräuche etwa von E-Autos oder Wärmepumpen in unser Stromsystem zu integrieren", sagte Hartmann.

