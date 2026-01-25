Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
25.01.2026 11:36:00
BitLocker: Microsoft gibt Schlüssel an Strafverfolger heraus
Microsoft hinterlegt den Schlüssel der Festplattenverschlüsselung standardmäßig im Online-Account von Kunden. Dort ist er mit richterlichem Beschluss abrufbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
