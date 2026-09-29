CIRCULATION Aktie
WKN DE: A3C7R1 / ISIN: JP3310050004
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29.09.2026 19:00:01
Bitmine Continues to Load Up on Ethereum, Now Owns 4.9% of all ETH in Circulation. Is BMNR Stock a Buy?
Bitmine Immersion Technologies (NYSE:BMNR) now owns nearly 5% of all outstanding Ethereum.
The company purchased 17,362 Ethereum tokens last week. It now holds over 6 million Ethereum tokens, collectively worth nearly $16.3 billion at Ethereum's current price of roughly $2,716 per token, as of this writing.
Is Bitmine's stock a buy?
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