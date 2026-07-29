Sharp Aktie
WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008
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29.07.2026 19:51:08
Bitmine ETFs Swing Wild: Leveraged Funds Still Up 12% This Week Despite Sharp Wednesday Selloff
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