BitMine Immersion Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BitMine Immersion Technologies präsentierte am 21.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,3 Millionen USD gegenüber 0,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 13,39 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei BitMine Immersion Technologies ein Gewinn pro Aktie von -1,400 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat BitMine Immersion Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 83,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,09 Millionen USD. Im Vorjahr waren 3,31 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at