BitMine Immersion Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BitMine Immersion Technologies lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1367,44 ARS, nach 2513,87 ARS im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BitMine Immersion Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5668,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,00 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 1,66 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2346,820 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1836,10 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 178,74 Milliarden ARS gegenüber 6,69 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at