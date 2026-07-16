BitMine Immersion Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BitMine Immersion Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BitMine Immersion Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,310 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat BitMine Immersion Technologies im vergangenen Quartal 46,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2169,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BitMine Immersion Technologies 2,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at