12.11.2026 06:31:28

BitMine Immersion Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BitMine Immersion Technologies hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 64,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4819,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 13,110 USD beziffert. Im Vorjahr hatte BitMine Immersion Technologies ein Ergebnis je Aktie von 13,39 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1949,43 Prozent auf 124,81 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,09 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 21,885 USD und einem Umsatz von 119,74 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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