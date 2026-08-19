MiCAR-Verordnung 19.08.2026 10:56:00

Bitpanda-Aktie: Strafe für Verstöße gegen neue Kryptoregeln

Bitpanda-Aktie: Strafe für Verstöße gegen neue Kryptoregeln

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat erstmals eine Strafe nach der sogenannten MiCAR-Verordnung der Europäischen Union (EU) erlassen.

Getroffen hat es die Kryptoplattform Bitpanda, die 70.000 Euro zahlen musste, berichtet "Der Standard" am Mittwoch. Grund sind Verstöße gegen Vorgaben rund um ein Informationsdokument, ein "Whitepaper" eines Tokens. Von Bitpanda hieß es auf APA-Anfrage, dass man die von der FMA aufgezeigten Punkte behoben und die Strafe akzeptiert habe.

In einem "Whitepaper" wird für Anlegerinnen und Anleger unter anderem erklärt, was ein Token (Kryptovermögenswert, Anm.) kann, wofür er gedacht ist und welche Risiken damit verbunden sind. Laut Bitpanda wurden ausschließlich Termin- und Formvorgaben rund um die Veröffentlichung des Whitepapers und eines begleitenden Informationsdokuments beanstandet. Kundengelder oder die Sicherheit der Plattform seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Die seit Kurzem vollständig geltende MiCAR-Verordnung gibt den Rechtsrahmen für Kryptodienstleister in der EU vor. Sie soll unter anderem für Transparenz am Kryptomarkt sorgen und den Anlegerschutz verbessern.

tpo/kre

APA

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ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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