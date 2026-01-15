BITS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BITS lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BITS 0,010 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 3,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 25,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at