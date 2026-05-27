BITS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BITS hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BITS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 3,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,67 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 11,30 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at