BITS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BITS hat am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BITS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BITS einen Umsatz von 3,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at