|
14.03.2026 07:15:38
Bitte nicht in Sneakern: Trump verteilt Schuhe ans Kabinett
WASHINGTON (dpa-AFX) - Er ist Befehlshaber der Streitkräfte, die Nummer eins im Staat - und offenbar auch verantwortlich für das Schuhwerk seiner Minister: US-Präsident Donald Trump zeigt sich gern in Brioni-Anzügen und ist für seinen Sinn für Mode und eine bestimmte Ästhetik bekannt. Wie er jetzt erzählt, lässt er an seinem Geschmack auch die Kabinettsmitglieder teilhaben.
Wenn er jemanden sehe, der jahrelang in schlechten Schuhen herumläuft, dann spreche er ihn an, sagte der 79-Jährige in einem Interview mit Fox News. "Ich sage ihnen dann: "Lass mich ein Paar für dich besorgen"". Trump bereite diese Rolle großen Spaß, sagt er, und die Ergebnisse seien überzeugend. "Alle sehen jetzt schick und ordentlich aus."
"Es ist zum Totlachen, weil jeder Angst hat, sie nicht zu tragen"
Hoch im Kurs steht bei Trump die US-Marke Florsheim, die auf den deutschen Einwanderer Sigmund Florsheim zurückgeht. Groß wurde das Schuh-Thema in den US-Medien unter anderem wegen Außenminister Marco Rubio - weil der ein Paar trägt, das ihm Beobachtern zufolge deutlich zu groß ist. Laut "Wall Street Journal" wurde auch er von Trump ausgestattet.
"Alle Jungs haben sie", zitiert die Zeitung eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses mit Blick auf die Schuhe. Eine andere wird mit den Worten zitiert: "Es ist zum Totlachen, weil jeder Angst hat, sie nicht zu tragen." Gegen Sneaker habe Trump übrigens nichts, sagte er Fox News. "Sneaker sind wundervoll. Aber ich mag es nicht, wenn meine Kabinettsmitglieder in Sneakern herumlaufen."
Dass er allen im Kabinett ein Paar von Florsheim schenke, sei aber nicht korrekt, antwortete Trump auf die Frage des Fox-Moderators. "Aber das ist ein toller Schuh."/jcf/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.