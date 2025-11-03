Biwin Storage Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Biwin Storage Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Biwin Storage Technology A -0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Biwin Storage Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at