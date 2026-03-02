Biwin Storage Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Biwin Storage Technology A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,160 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 182,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,72 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,67 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,90 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Biwin Storage Technology A 0,370 CNY je Aktie verdient.

Biwin Storage Technology A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,61 CNY und einen Umsatz von 10,39 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at