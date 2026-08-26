Biwin Storage Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Biwin Storage Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,07 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,060 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Biwin Storage Technology A im vergangenen Quartal 8,76 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 269,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Biwin Storage Technology A 2,37 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at