BIZ: Dollar-Zahlungsverpflichtungen aus Währungsswaps statistisch erfassen

FRANKFURT (Dow Jones)--Kurzfristige Zahlungsverpflichtungen in Dollar aus Währungsswaps von Akteuren, die außerhalb der USA angesiedelt sind, sind nach Aussage der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in den vergangenen Jahren stark gewachsen und stellen statistisch gesehen einen blinden Fleck dar. In ihrem aktuellen Quartalsbericht weist die BIZ darauf hin, dass die US-Notenbank 2008 und 2020 Swap-Linien mit ausländischen Zentralbanken einrichten musste, wobei über das Ausmaß und den Standort dieser Verpflichtungen nichts bekannt war.

"Diese Vorfälle zeigen, dass Statistiken über die geografische Verteilung dieser kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen nötig sind", heißt es in einem Aufsatz, zu dessen Autoren BIZ-Chefvolkswirt Claudio Borio gehört.

Devisentermingeschäfte und Währungsswaps schaffen Dollar-Zahlungsverpflichtungen, die nicht in den Bilanzen erscheinen und in den Standard-Schuldenstatistiken fehlen. Nicht-Banken außerhalb der USA hatten Mitte 2022 bis zu 25 Billionen Dollar an solchen "unbekannten Schulden". 2016 waren es 17 Billionen Dollar gewesen. Bei außerhalb der USA angesiedelten Banken waren es 35 Billionen Dollar. 70 Prozent dieser Zahlungsverpflichtungen haben eine Laufzeit von einer Woche, bei 30 Prozent beträgt sie nur einen Tag.

Der US-Dollar wird bei Währungsswaps oft als "Vehikel-Währung" benötigt. Ein Investor oder eine Bank, die einen Devisenswap, zum Beispiel von Schweizer Franken in Polnische Zloty durchführen möchte, würde Franken in Dollar tauschen und dann Dollar in Zloty. "Wenn sich Dollar-Verleiher aus dem Devisenswap-Markt zurückziehen, folgt der Squeeze unmittelbar", warnen Borio und seine Mitautoren Robert McCauley und Patrick McGuire.

Nach ihrer Aussage ist nicht klar, wie viele Analysten sich der Existenz dieser großen außerbilanziellen Verpflichtungen bewusst sind. Das mache es schwierig, den Umfang und die geografische Lage der Zahlungsverpflichtungen zu antizipieren. "Diese außerbilanziellen Dollar-Schulden mögen derzeit außerhalb des Blickfelds liegen und niemandem bewusst sein - aber nur, bis die Dollar-Liquidität das nächste Mal versiegt."

