BizLink hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BizLink ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BizLink die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,54 TWD. Im Vorjahresviertel hatte BizLink 7,00 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,26 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,41 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at