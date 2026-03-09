09.03.2026 06:31:29

BizLink legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BizLink hat am 06.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 14,08 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BizLink 8,45 TWD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat BizLink mit einem Umsatz von insgesamt 19,78 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,41 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 37,25 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46,57 TWD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,16 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 71,25 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54,08 Milliarden TWD in den Büchern standen.

