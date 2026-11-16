BizLink legte Quartalsergebnis vor

BizLink lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,83 TWD. Im Vorjahresviertel waren 13,51 TWD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,39 Prozent auf 27,87 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,41 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at