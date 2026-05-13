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13.05.2026 06:31:29
BizLink: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
BizLink hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 11,66 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BizLink 8,41 TWD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,42 Prozent auf 20,86 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,12 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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