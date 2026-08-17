Bizmates,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bizmates,Inc Registered hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bizmates,Inc Registered ein Ergebnis je Aktie von 5,30 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 814,4 Millionen JPY – eine Minderung von 4,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 851,8 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at