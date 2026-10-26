Bjorn Borg Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bjorn Borg Registered hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,68 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 308,2 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 299,8 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at