BJs Restaurants öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BJs Restaurants hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BJs Restaurants ein EPS von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 358,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BJs Restaurants 348,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at