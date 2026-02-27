BJs Restaurants: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BJs Restaurants ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BJs Restaurants die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte BJs Restaurants -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 344,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 355,4 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,16 USD. Im letzten Jahr hatte BJs Restaurants einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at