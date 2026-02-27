27.02.2026 06:31:29

BJs Restaurants: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BJs Restaurants ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BJs Restaurants die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte BJs Restaurants -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 344,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 355,4 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,16 USD. Im letzten Jahr hatte BJs Restaurants einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen