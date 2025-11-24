BJs Wholesale Club gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BJs Wholesale Club lud am 21.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BJs Wholesale Club in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,35 Milliarden USD im Vergleich zu 5,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at