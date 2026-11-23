BJs Wholesale Club hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BJs Wholesale Club im vergangenen Quartal 6,28 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BJs Wholesale Club 5,35 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at