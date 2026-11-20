BJ's Wholesale Club Holdings Aktie
WKN DE: A2JPDX / ISIN: US05550J1016
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20.11.2026 12:55:59
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Reveals Advance In Q3 Profit
(RTTNews) - BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $219.51 million, or $1.73 per share. This compares with $152.05 million, or $1.15 per share, last year.
Excluding items, BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $219.51 million or $1.73 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.7% to $6.145 billion from $5.222 billion last year.
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $219.51 Mln. vs. $152.05 Mln. last year. -EPS: $1.73 vs. $1.15 last year. -Revenue: $6.145 Bln vs. $5.222 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.10 To $ 5.30
Outlook FY26: Comparable club sales, excluding the impact of gasoline sales, to increase 2.5% to 3.0% year-over-year
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