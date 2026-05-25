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25.05.2026 06:31:29
BJs Wholesale Club stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BJs Wholesale Club veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte BJs Wholesale Club 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,86 Prozent auf 5,66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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