People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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22.05.2026 13:48:00
BJ’s Wholesale’s earnings show that cheap gas matters for people
Consumers are increasingly feeling the pressure of stubbornly high inflation, particularly as the continuation of the Iran war has kept oil and gas prices at historically high levels.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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