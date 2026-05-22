Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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22.05.2026 13:48:00

BJ’s Wholesale’s earnings show that cheap gas matters for people

Consumers are increasingly feeling the pressure of stubbornly high inflation, particularly as the continuation of the Iran war has kept oil and gas prices at historically high levels.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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