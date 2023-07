BKA: Rekord bei Geldautomatensprengungen und Beuteschaden

BERLIN (Dow Jones)--Die Anzahl der Geldautomatensprengungen und die Höhe des Beuteschadens haben im vergangenen Jahr in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) wurden 496 versuchte und vollendete Geldautomatensprengungen registriert, ein Anstieg um 26,5 Prozent von den 392 Fällen im Vorjahr. Die Täter erzielten eine Rekordbeutesumme in Höhe von 29,9 Millionen Euro, ein Plus von 53,3 Prozent im Vergleich zu 2021.

Die Geldautomaten wurden laut BKA im vergangenen Jahr weit überwiegend mithilfe fester Explosivstoffe gesprengt. Zudem wurde auf Täterseite eine gesteigerte Gewaltbereitschaft festgestellt, die neben Bedrohungen und Körperverletzungen auch freiheitsberaubende Handlungen umfasst. Dem BKA wurden für das Jahr 2022 insgesamt 128 Tatverdächtige im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen bekannt. Von 87 Tatverdächtigen, die zur Tatbegehung aus dem Ausland einreisten, hatten 75 Personen ihren Lebensmittelpunkt in den Niederlanden. Die Mehrheit der ermittelten Tatverdächtigen besitzt die niederländische Staatsangehörigkeit (50,8 Prozent).

