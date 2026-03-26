Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie
WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461
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26.03.2026 07:00:25
BKB veröffentlicht digitalen Geschäftsbericht 2025
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Basler Kantonalbank
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die Basler Kantonalbank (BKB) publiziert heute ihren digitalen Geschäftsbericht 2025. Der Bericht bietet einen umfassenden Einblick in die wichtigsten finanziellen, sozialen, ökologischen und regulatorischen Entwicklungen des vergangenen Geschäftsjahres. Er steht ab sofort im Web zur Verfügung.
Ein zentrales Element des Reportings ist wiederum der Nachhaltigkeitsbericht. Dieser gibt u.a. Auskunft zum Nachhaltigkeitsverständnis des Konzerns und legt dar, in welcher Form er sich 2025 für Umwelt und Gesellschaft, Mitarbeitende und die Kundinnen bzw. Kunden engagiert hat. Die nicht-finanzielle Berichterstattung umfasst zudem den Lagebericht, Ausführungen zur Corporate Governance und den Vergütungsbericht. Die Kapitel «Abschluss Konzern», «Abschluss Stammhaus» und «Offenlegung Eigenmittel und Liquidität» bilden die finanzielle Berichterstattung.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler Kantonalbank
|Aeschenvorstadt 41
|4051 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|061 266 27 89
|E-Mail:
|investorrelations@bkb.ch
|Internet:
|www.bkb.ch
|ISIN:
|CH0009236461
|Valorennummer:
|923646
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2298078
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2298078 26.03.2026 CET/CEST
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