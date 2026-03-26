Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie

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WKN: 871627 / ISIN: CH0009236461

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26.03.2026 07:00:25

BKB veröffentlicht digitalen Geschäftsbericht 2025

Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges
BKB veröffentlicht digitalen Geschäftsbericht 2025

26.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Basler Kantonalbank (BKB) publiziert heute ihren digitalen Geschäftsbericht 2025. Der Bericht bietet einen umfassenden Einblick in die wichtigsten finanziellen, sozialen, ökologischen und regulatorischen Entwicklungen des vergangenen Geschäftsjahres. Er steht ab sofort im Web zur Verfügung.

Ein zentrales Element des Reportings ist wiederum der Nachhaltigkeitsbericht. Dieser gibt u.a. Auskunft zum Nachhaltigkeitsverständnis des Konzerns und legt dar, in welcher Form er sich 2025 für Umwelt und Gesellschaft, Mitarbeitende und die Kundinnen bzw. Kunden engagiert hat. Die nicht-finanzielle Berichterstattung umfasst zudem den Lagebericht, Ausführungen zur Corporate Governance und den Vergütungsbericht. Die Kapitel «Abschluss Konzern», «Abschluss Stammhaus» und «Offenlegung Eigenmittel und Liquidität» bilden die finanzielle Berichterstattung.

Der digitale Geschäftsbericht ist benutzerfreundlich gestaltet. U.a. erleichtern gezielte Suchfunktionen und ein zentrales Downloadcenter den Zugriff auf einzelne Kapitel oder Berichtsteile. Gedruckte Exemplare können bei Bedarf bei der Medienstelle bestellt werden.

Von der im Geschäftsjahr 2025 bewiesenen, hohen Ertragskraft des Konzerns profitieren auch die PS-Inhaberinnen und -Inhaber der BKB. Das Stammhaus erhöht die Bruttodividende um 35 Rappen auf CHF 3.60. Die Dividende wird am 31.3.2026 ausbezahlt.


Für weitere Auskünfte
Patrick Riedo
Leiter Kommunikation
Basler Kantonalbank, CEO Office
Telefon 061 266 27 89
medien@bkb.ch


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Basler Kantonalbank
Aeschenvorstadt 41
4051 Basel
Schweiz
Telefon: 061 266 27 89
E-Mail: investorrelations@bkb.ch
Internet: www.bkb.ch
ISIN: CH0009236461
Valorennummer: 923646
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2298078

 
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2298078  26.03.2026 CET/CEST

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